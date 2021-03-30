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Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин

RT на русскомиещё 14
1 час назад
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин в беседе с радио «Комсомольская правда» объяснил, почему бензин в России дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.
Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин
Фото: ТАССТАСС
По его словам, на это влияют три фактора.
«Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — сказал он.
Вторым фактором является то, что темпы подорожания бензина довольно плавные и не повторяют динамику цены на нефть, которая может меняться на десятки процентов вверх или вниз.
«Третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — добавил Сорокин.
Компании,Цена на нефть,Павел Сорокин,Минэнерго,Комсомольская правда,
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