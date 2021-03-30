Бизнес заявил о дефиците грузоперевозчиков

Спрос на доставку грузов по России в январе-феврале увеличился на 56%, а количество выставленных грузовиков уменьшилось на 90 тысяч единиц, или на 22%, пишут «Известия» со ссылкой на данные биржи автомобильных грузоперевозок Ati.su.

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Там отметили, что увеличение спроса на рынке не компенсируется соответствующим увеличением предложения. Это, по мнению экспертов, создает угрозу дефицита грузоперевозчиков.

Цены на услуги перевозки в январе-феврале уже выросли приблизительно на 10%. Участники рынка прогнозируют дальнейший рост.

На фоне сложившейся ситуации возможен рост цен на некоторые категории товаров, однако не больше чем на 3-5%, говорит гендиректор ГК Crafter Борис Правилов.

Увеличение спроса на грузоперевозки обусловлено развитием онлайн-торговли и сервисов экспресс-доставки, отмечают в Ati.su

Кроме того, на ажиотажный спрос повлияли природные катаклизмы, которые наблюдались в Центральном регионе в феврале, уход части перевозчиков и серьезная нехватка водителей, полагает управляющий Ati.su Святослав Вильде

Рост спроса вызвали три фактора, говорит директор по транспорту Retail Transport Agency Андрей Кокорин . Это ожидание повышения тарифов «Платона», огромная пробка на МКАД в феврале из-за аномальных погодных условий и запрет въезда большегрузов на МКАД.

В настоящее время бизнес вынужден поднимать цены на услуги по доставке грузов автомобильным транспортом в связи с ростом своих затрат, отметил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин

По его словам, автоперевозчики планируют отправить заказчикам-грузоотправителям уведомления об увеличении стоимости услуг на 20–30%.