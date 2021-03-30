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Бизнес заявил о дефиците грузоперевозчиков

Лера Букина
1 час назад
Спрос на доставку грузов по России в январе-феврале увеличился на 56%, а количество выставленных грузовиков уменьшилось на 90 тысяч единиц, или на 22%, пишут «Известия» со ссылкой на данные биржи автомобильных грузоперевозок Ati.su.
Бизнес заявил о дефиците грузоперевозчиков
Фото: ТАССТАСС
Там отметили, что увеличение спроса на рынке не компенсируется соответствующим увеличением предложения. Это, по мнению экспертов, создает угрозу дефицита грузоперевозчиков.
Цены на услуги перевозки в январе-феврале уже выросли приблизительно на 10%. Участники рынка прогнозируют дальнейший рост.
На фоне сложившейся ситуации возможен рост цен на некоторые категории товаров, однако не больше чем на 3-5%, говорит гендиректор ГК Crafter Борис Правилов.
Увеличение спроса на грузоперевозки обусловлено развитием онлайн-торговли и сервисов экспресс-доставки, отмечают в Ati.su
Кроме того, на ажиотажный спрос повлияли природные катаклизмы, которые наблюдались в Центральном регионе в феврале, уход части перевозчиков и серьезная нехватка водителей, полагает управляющий Ati.su Святослав Вильде.
Рост спроса вызвали три фактора, говорит директор по транспорту Retail Transport Agency Андрей Кокорин. Это ожидание повышения тарифов «Платона», огромная пробка на МКАД в феврале из-за аномальных погодных условий и запрет въезда большегрузов на МКАД.
В настоящее время бизнес вынужден поднимать цены на услуги по доставке грузов автомобильным транспортом в связи с ростом своих затрат, отметил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
По его словам, автоперевозчики планируют отправить заказчикам-грузоотправителям уведомления об увеличении стоимости услуг на 20–30%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бизнес попросил отменить запрет на проезд фур по МКАД.
Компании,Святослав Вильде,Андрей Кокорин,Владимир Матягин,газета "Известия",
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