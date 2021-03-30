Глава «ВКонтакте» покинул свой пост из-за Mail.ru

Глава «ВКонтакте» Андрей Рогозов покинул свой пост, потому что Mail.ru Group решилась на перемены в подходе к управлению социальными сетями. Холдинг создал стратегический совет, а Рогозов получил должность вице-президента по социальным платформам.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте» пресс-служба «ВКонтакте»

Совет будет определять курс развития Mail.ru в области социальных сетей. В частности, ему предстоит заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников». Управлять советом будет Рогозов, а во главе «ВКонтакте» его сменит Марина Краснова, ранее занимавшая пост директора по продукту.

В Mail.ru Group считают, что управление соцсетями через стратегический совет позволит эффективнее распределять ресурсы, быстрее внедрять инновационные технологии и ускорить развитие экосистемы VK.

Помимо этого, Рогозов возглавил направление экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой. Новое подразделение будет анализировать опыт, выдвигать гипотезы и инициировать новые проекты — в том числе для международного рынка.

По данным Mail.ru Group, соцсети и коммуникационные сервисы в 2020 году принесли компании около половины выручки — 52,7 млрд рублей. Аудитория «Одноклассников» составила 40 млн человек. Число пользователей «ВКонтакте» в России достигло 73,4 млн, подсчитали в Mediascope. Во время пандемии число активных рекламодателей у «ВКонтакте» выросло на 30% в годовом выражении, у «Одноклассников» — на 34,8%.