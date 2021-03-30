"Газпром" выиграл аукцион на газовый участок на Ямале

"Газпром" выиграл аукцион на право пользования Восточно-Бованенковским газовым участком в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), предложив 385,9 миллиона рублей, сообщили журналистам в Минприроды РФ.

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"Победитель ПАО "Газпром", сумма 385,9 миллиона рублей", — ответили в ведомстве на вопрос о том, кто стал победителем аукциона и за какую сумму. Стартовый платеж при этом составлял 296,9 миллиона рублей.

Помимо "Газпрома", заявки на участие в аукционе подавали дочерние предприятия "Новатэка" — "Арктик СПГ 1" и "Обский СПГ", а также "Газпром добыча Надым".

Запасы месторождения по категории С1 оцениваются в 6,2 миллиарда кубометров газа, С2 — 13,1 миллиарда. Ресурсы месторождения составляют по категории D1: 5,8 миллиона тонн нефти, 331,1 миллиарда кубометров газа, 21,7 миллиона тонн конденсата; по категории D2: 23,2 миллиона тонн нефти, 36,8 миллиарда кубометров газа, 9,3 миллиона тонн конденсата.