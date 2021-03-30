Государственная политика в сфере экономики не имеет отношения к стремительному взлету цен на бензин и дизель в начале 2021 года, рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин . Чиновник объяснил, что в России в отличие от других государств правительство не устанавливает цены на топливо.

Даже при падении мировых цен на нефть в России растет стоимость топлива, в то время как в остальном мире она снижается. В Минэрго объясняют причину такой аномалии несколькими составляющими. Первый фактор — это слабый рубль.

«При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3 до 3,5 тыс. рублей за бочку.



Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился.



Поэтому нефть стоила больше 5 тыс. рублей за бочку», — рассказал в интервью «Комсомольской правде» замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Вторая причина заключается в обратном акцизе, который более известен как демпфирующий механизм. В 2018 году его разработало Минэнерго в ответ на дефицит и топливный кризис, возникший в России период уборки урожая. Механизм учитывает разницу между экспортной и индикативной внутренней ценой топлива, размер последней закреплен законодательно и ежегодно индексируется на 5%.

При положительной разнице, когда зарубежные поставки выгоднее реализации, чем в РФ, правительство дает деньги нефтяникам как компенсацию равную приблизительно половине разницы, таким образом последние могут сдерживать оптовую стоимость топлива внутри страны.

Если картина иная и разница становится отрицательной, то уже владельцы нефтеперерабатывающих заводов платят деньги в казну.

«Правительству тогда удалось договориться с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли быстрее инфляции. Но у нас открытый рынок, нефть и нефтепродукты свободно экспортируются, поэтому оптовые цены (по которым АЗС закупаются на заводах) на внутреннем рынке зависят от мировых», — объяснил собеседник издания.

Сорокин отмечает, что несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал на 2%.

«То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции. Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%.



И население, и бизнес воспринимали бы это негативно», — отметил замминистра.

По его словам, роль демпфера и заключается в том, чтобы сгладить изменения цен. Еще один элемент, влияющий на топливные цены, — это упорство нефтяников, желающих заработать на россиянах деньги.

«И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору.

Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — привел доводы чиновник.

В тоже время Сорокин отметил, что правительство не может принудить нефтяные компании снизить стоимость топлива. Такое обязательство может вызвать убытки у владельцев нефтяного бизнеса, последние могут пойти даже на закрытие нефтеперерабатывающих заводов.

«Представьте себе, что правительство просто прикажет снизить цены без компенсационных мер. В результате частные компании закроются, а государственным придется тянуть убыточные заводы.



Из-за этого у НПЗ станет меньше денег на ремонты, модернизацию, зарплаты, и это приведет к нарастающему кому проблем.



Итог один — уменьшение производства моторного топлива», — предупредил замминистра.

По оценкам Росстата , при сравнении декабрьских цен бензина на заправках в 2019 году он подорожал на 2% (что ниже годовой инфляции в 3%), в 2020 году стоимость топлива выросла на 2,5% при общей инфляции в 4,9%. В 2021 году динамика ускорилась: уже с начала декабря прошлого года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. руб. и почти 49 тыс. руб. за тонну соответственно.

Государство не стоит вмешиваться «в приказном порядке» в ценообразование топлива, полагают в Минэнерго.

Все должно само собой разрешиться при помощи демпфера, который «эффективно сдерживает рост цен на заправках и делает это автоматически», уверен Сорокин.