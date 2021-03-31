Tesla незаконно списала средства со счетов покупателей

Автогигант списывал десятки тысяч долларов с банковских счетов без разрешения или предупреждения клиентов. Суммы варьировались от 37 до 71 тысячи долларов. Эксперты отметили, что двойные платежи — обычная проблема в электронной коммерции и банковском деле.

Один из покупателей заявил изданию, что сразу же заметил ошибку (с него списали лишние 53 тысячи долларов), после чего бросился звонить и писать в компанию. Но в Tesla или не брали трубку, или не могли дать ответ про возмещение. В результате ему посоветовали обратиться в банк. Пять дней спустя он все еще ожидает возмещения или каких-либо письменных обязательств. Мужчина испытывает финансовое проблемы и не может платить по ипотеке.