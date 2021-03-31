Трубоукладчик прибыл к месту укладки "Севпотока - 2"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вечером в среду прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

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"Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", - сказали в компании.

Последние три недели "Академик Черский" находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания. Днем 30 марта судно взяло курс на северо-запад от берегов Калининградской области. Nord Stream 2 AG сообщила, что "Академик Черский" направился в воды Дании, где будет готовиться к строительству "Северного потока - 2".

Сейчас укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". В декабре 2020 года она также построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.