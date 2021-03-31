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Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту укладки "Северного потока - 2"

ТАССиещё 1
3 часа назад
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вечером в среду прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.
Трубоукладчик прибыл к месту укладки "Севпотока - 2"
Фото: ТАССТАСС
"Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", - сказали в компании.
Последние три недели "Академик Черский" находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания. Днем 30 марта судно взяло курс на северо-запад от берегов Калининградской области. Nord Stream 2 AG сообщила, что "Академик Черский" направился в воды Дании, где будет готовиться к строительству "Северного потока - 2".
Сейчас укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". В декабре 2020 года она также построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.
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