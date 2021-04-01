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Банк России свернул часть "ковидных" послаблений

Прайм
1 час назад
Часть послаблений Банка России, введённых в связи с ситуацией с новым коронавирусом, закончила свое действие 1 апреля, в том числе отсрочка для банков создания резервов по корпоративным ссудам и рекомендация им же принудительно не выселять должников из ипотечного жилья.
Банк России свернул часть "ковидных" послаблений
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев© РИА Новости. Илья Питалев
По данным регулятора, кредитные организации использовали послабления ограниченно, а в преддверии отмены довели фактические резервы практически до требуемого уровня. При этом в будущем могут потребоваться дополнительные резервы, так как не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение, не исключает ЦБ.
При этом аналогичные послабления для кредитов гражданам и малым и средним предпринимателям пока действуют — до 1 июля. Также Банк России продлил до июля послабление, согласно которому кредитным организациям рекомендовано удовлетворять заявки на реструктуризацию кредитов граждан и небольшого бизнеса.
Критерии для принятия решения о реструктуризации кредитов или займов гражданам — заболевание заемщика или члена его семьи коронавирусом либо же снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность, пояснял ЦБ.
Компании,Центральный банк России,
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