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«Газпром» приостановил прокачку газа по «Силе Сибири»

Лера Букина
1 час назад
Транспортировка газа по газопроводу «Сила Сибири» будет приостановлена с 1 по 7 апреля из-за проведения плановых профилактических работ на трубопроводе. Об этом сообщает ТАСС.
«Газпром» приостановил прокачку газа по «Силе Сибири»
Фото: РамблерРамблер
«Газпром» ранее сообщал, что российская и китайская стороны согласовали даты проведения профилактических работ. Согласно договоренностям, профилактика оборудования проводится два раза в год – весной и осенью.
«Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода оценивается в 38 млрд куб. м газа в год.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» резко увеличил поставки газа в Европу.
Компании,Экономика,Газпром,
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