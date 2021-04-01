«Газпром» приостановил прокачку газа по «Силе Сибири»

«Газпром» ранее сообщал, что российская и китайская стороны согласовали даты проведения профилактических работ. Согласно договоренностям, профилактика оборудования проводится два раза в год – весной и осенью.
«Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода оценивается в 38 млрд куб. м газа в год.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» резко увеличил поставки газа в Европу.