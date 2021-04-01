Банки лишились льгот по проблемным кредитам бизнесу

С 1 апреля российские банки должны отражать в резервах реальное качество кредитов крупному бизнесу, реструктурированных в связи с кризисом и пандемией, пишет РБК.

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С наступлением этой даты перестают действовать некоторые послабления по резервированию, введенные Банком России в качестве антикризисной меры в марте 2020 года.

Кредитные организации могли временно не занижать оценку финансового положения заемщиков и не относить выданную ссуду к более низкой категории качества при возникновении финансовых сложностей у клиента после 1 марта 2020 года.

Согласно данным Центробанка, с того момента, как начался кризис, игроки реструктурировали корпоративные ссуды на 5,5 трлн рублей, или 15,4% корпоративного портфеля.

В марте регулятор заявлял, что после 1 апреля банки будут вынуждены сформировать дополнительные резервы по корпоративным кредитам на 81 млрд рублей.

Нововведения коснутся только нескольких крупных банков, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов . По его словам, это обусловлено величиной портфелей ряда игроков. Так, в ВТБ заявляли, что отмена послаблений с 1 апреля потребует от банка досоздания резервов в объеме до 40 млрд рублей.

До трети реструктурированных кредитов могут стать проблемными, считает старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова . Агентство прогнозирует, что в 2021 году кредиторы будут вынуждены создать дополнительное покрытие на 1–1,3 трлн рублей по корпоративному и розничному портфелям.

Проклов полагает, что только на резервирование ранее реструктурированных ссуд от банков потребуется 400–600 млрд рублей. А в общей сложности резервы в 2021 году достигнут от 1,3 трлн до 1,5 трлн рублей, считает он.

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что в 2021 году банки могут продолжать пересматривать условия по кредитам по просьбе клиентов.