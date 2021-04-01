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Банки лишились льгот по проблемным кредитам бизнесу

Лера Букина
2 часа назад
С 1 апреля российские банки должны отражать в резервах реальное качество кредитов крупному бизнесу, реструктурированных в связи с кризисом и пандемией, пишет РБК.
Банки лишились льгот по проблемным кредитам бизнесу
Фото: ТАССТАСС
С наступлением этой даты перестают действовать некоторые послабления по резервированию, введенные Банком России в качестве антикризисной меры в марте 2020 года.
Кредитные организации могли временно не занижать оценку финансового положения заемщиков и не относить выданную ссуду к более низкой категории качества при возникновении финансовых сложностей у клиента после 1 марта 2020 года.
Согласно данным Центробанка, с того момента, как начался кризис, игроки реструктурировали корпоративные ссуды на 5,5 трлн рублей, или 15,4% корпоративного портфеля.
В марте регулятор заявлял, что после 1 апреля банки будут вынуждены сформировать дополнительные резервы по корпоративным кредитам на 81 млрд рублей.
Нововведения коснутся только нескольких крупных банков, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его словам, это обусловлено величиной портфелей ряда игроков. Так, в ВТБ заявляли, что отмена послаблений с 1 апреля потребует от банка досоздания резервов в объеме до 40 млрд рублей.
До трети реструктурированных кредитов могут стать проблемными, считает старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова. Агентство прогнозирует, что в 2021 году кредиторы будут вынуждены создать дополнительное покрытие на 1–1,3 трлн рублей по корпоративному и розничному портфелям.
Проклов полагает, что только на резервирование ранее реструктурированных ссуд от банков потребуется 400–600 млрд рублей. А в общей сложности резервы в 2021 году достигнут от 1,3 трлн до 1,5 трлн рублей, считает он.
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что в 2021 году банки могут продолжать пересматривать условия по кредитам по просьбе клиентов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам с долгами могут запретить брать кредиты.
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