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Банк России отозвал лицензию у "Геобанка"

Прайм
2 часа назад
ЦБ РФ со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк", говорится в сообщении регулятора.
Банк России отозвал лицензию у "Геобанка"
Фото: ТАССТАСС
Согласно данным ЦБ, по величине активов организация занимала 354 место в банковской системе Российской Федерации.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с полной утратой банком собственных средств и нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. "Геобанк" использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов ЦБ РФ. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам, сообщает регулятор.
В "Геобанк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк "Геобанк" является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам. Выплаты начнутся не позднее 16 апреля.
Компании,Геобанк,Центральный банк России,
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