ЦБ отозвал лицензию у московского «Геобанка»

На решение об отзыве лицензии повлияла полная утрата банком собственных средств и нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.
Также в сообщении регулятора говорится о том, что «Геобанк» использовал для основной деятельности помещения, которые были арендованы на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров. Они, в свою очередь, признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, «Геобанк» несвоевременно отражал в бухгалтерском учете расходы по сделкам.
Банк «Геобанк» – участник системы страхования вкладов. Суммы вкладов вернутся вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам. Как отмечается, средства начнут направлять не позднее 16 апреля.
По величине активов банк занимал 354 место в российской банковской системе.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что 33 банка могут лишиться лицензии в текущем году.