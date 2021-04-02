"Газпром" на треть увеличил экспорт в Европу

Добыча "Газпрома" в первом квартале 2021 года выросла на 10,5%, до 136,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

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"Суммарно в январе-марте, по предварительным данным, мы добыли 136,2 миллиарда кубических метров газа – на 10,5% (на 13 миллиардов кубических метров) больше, чем год назад", — говорится в сообщении.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 21,4%, или на 17,3 миллиарда кубометров.

Компания также сообщила, что в марте текущего года спрос на газ сохранился на зимнем уровне, а объем поставок потребителям и добычи продолжил расти по отношению к прошлому году.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за три месяца текущего года вырос на 30,7%, до 52,7 миллиарда кубометров газа. По итогам квартала компания увеличила поставки в Турцию — на 106,6%, Сербию — на 71,3%, Финляндию — на 67,3%.

"В страны дальнего зарубежья в первом квартале мы экспортировали 52,7 миллиарда кубометров газа. Это на 30,7% (на 12,4 миллиарда кубометров) превысило прошлогодний показатель", — сообщает "Газпром".

"По итогам первого квартала 2021 года мы увеличили поставки в большинство стран. В частности, в Турцию (на 106,6%), Германию (на 33,3%), Польшу (на 18,5%), Сербию (на 71,3%), Финляндию (на 67,3%), Румынию (на 90,4%), Болгарию (на 52,4%), Грецию (на 23,4%)", — добавляется в релизе.