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Российские миллионеры с начала года разбогатели на 24 млрд долларов

Русская Планета
44 минуты назад
Совокупное состояние богатейших граждан России за первые три месяца года выросло на $23,9 млрд.
Российские миллиардеры разбогатели на $24 млрд
Фото: ТАССТАСС
Наибольший прирост капитала отмечен у главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона. За январь-март он заработал $4,2 млрд. Теперь его состояние оценивается в $29 млрд. Он занимает второе место в списке богатейших россиян, уступив владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, заработав с начала года $235 млн, до $30,3 млрд.
Далее идут основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+ $2,56 млрд, до $26,4 млрд), владелец «Северстали» Алексей Мордашов (+ $2,51 млрд, до $25,6 млрд) и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+$2,61 млрд, до $19,9 млрд).
В списке самых богатых граждан страны есть одна женщина - гендиректор российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, которая за первый квартал увеличила свое состояние на $222 миллиона, до $9,31 миллиарда, сообщают «Открытые медиа».
Как сообщалось в феврале, состояние выходца из России Николая Сторонского, который является одним из основателей британского финтех-стартапа Revolut, превысило $1,6 млрд.
Рост капитала бизнесмена произошел в результате очередного раунда привлечения инвестиций, после которого рыночная стоимость Revolut выросла до $6 млрд.
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