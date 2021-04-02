Российские миллиардеры разбогатели на $24 млрд

Наибольший прирост капитала отмечен у главы НОВАТЭКаЛеонида Михельсона. За январь-март он заработал $4,2 млрд. Теперь его состояние оценивается в $29 млрд. Он занимает второе место в списке богатейших россиян, уступив владельцу «Норникеля»Владимиру Потанину, заработав с начала года $235 млн, до $30,3 млрд.
В списке самых богатых граждан страны есть одна женщина - гендиректор российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, которая за первый квартал увеличила свое состояние на $222 миллиона, до $9,31 миллиарда, сообщают «Открытые медиа».
Как сообщалось в феврале, состояние выходца из России Николая Сторонского, который является одним из основателей британского финтех-стартапа Revolut, превысило $1,6 млрд.
Рост капитала бизнесмена произошел в результате очередного раунда привлечения инвестиций, после которого рыночная стоимость Revolut выросла до $6 млрд.