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«Газпром» нарастил экспорт в Европу

Лера Букина
2 часа назад
«Газпром» в январе-марте, по предварительным данным, добыл 136,2 млрд кубометров газа, что на 10,5% (13 млрд кубометров) больше, чем год назад. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«Газпром» нарастил экспорт в Европу
Фото: ТАССТАСС
Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 21,4% (на 17,3 млрд кубометров).
В страны дальнего зарубежья в первом квартале «Газпрому» удалось экспортировать 52,7 млрд кубометров газа, что на 30,7% (на 12,4 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году.
«Отметим, что среднесуточный объем нашего экспорта в европейское дальнее зарубежье в марте, календарном весеннем месяце, был больше, чем в феврале, и сопоставим со среднесуточным показателем за всю зиму, с декабря по февраль. Другими словами, с точки зрения спроса потребителей на газ «Газпрома», март был абсолютно зимним месяцем», – говорится в сообщении компании.
По итогам I квартала 2021 года «Газпром» нарастил поставки в большинство стран, в частности, в Турцию (+106,6%), Германию (+33,3%), Польшу (+ 18,5%), Сербию (+71,3%), Финляндию (+ 67,3%), Румынию (+90,4%), Болгарию (+52,4%), Грецию (+23,4%).
Также компания продолжает увеличивать экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» приостановил прокачку газа по «Силе Сибири» из-за проведения плановых профилактических работ на трубопроводе.
Компании,Газпром,
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