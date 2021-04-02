«Газпром» нарастил экспорт в Европу

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 21,4% (на 17,3 млрд кубометров).
В страны дальнего зарубежья в первом квартале «Газпрому» удалось экспортировать 52,7 млрд кубометров газа, что на 30,7% (на 12,4 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году.
По итогам I квартала 2021 года «Газпром» нарастил поставки в большинство стран, в частности, в Турцию (+106,6%), Германию (+33,3%), Польшу (+ 18,5%), Сербию (+71,3%), Финляндию (+ 67,3%), Румынию (+90,4%), Болгарию (+52,4%), Грецию (+23,4%).