Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о цифровой революции в банке: в цифровой формат переведены около 20 бизнес-процессов, кроме того, государство привлекает ВТБ к решению национальных цифровых задач. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В конце прошлого года прибыль ВТБ от внедрения новых технологических продуктов превысила десять миллиардов рублей (в два раза больше прогноза). Мобильный банк перевели на новую ИТ-архитектуру, благодаря чему скорость работы ВТБ Онлайн выросла вдвое, а время отклика интерфейсов - в десять раз.

О цифровизации, замене людей на роботов и условиях для «поколения Z» в ВТБ Костин рассказал на IX конференции «Менеджмент Будущего», которая прошла при поддержке банка в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

«У нас примерно 30 цифровых сотрудников, но планируем, что к концу следующего года их будет 300. Они сегодня уже охватывают около 20 бизнес-процессов. Это рассмотрение обращений клиентов, выплаты по ним, подготовка отчетности – огромная, рутинная работа. Но нет проблемы разделения между роботами и людьми. Это опасно, если мы роботу дадим право принимать окончательное решение», - подчеркнул Костин.

Глава ВТБ подчеркнул, что человек останется незаменимым и для банковского бизнеса, и для других сфер.

«Наш президент, отвечая на вопрос, может ли робот или искусственный интеллект стать президентом, сказал, что нет, у робота нет сердца, чувства сострадания и совести. Наверно, в определенной степени это относится к любому руководителю и к любой сфере деятельности, потому что без чувств, без сердца и других вещей ни одну сферу человеческой жизни невозможно организовать», - сказал он.

По словам Костина, молодым людям из «поколения Z» в ВТБ работать так же комфортно, как и более опытным сотрудникам, - «смузи пить можно» и нет «жутких требований к форме одежды». Он назвал новое поколение более свободным и раскрепощенным.

«Заинтересовать людей, наверное, можно хорошими финансовыми условиями, но еще и какой-то задачей, которая была бы для них в творческом плане, в плане развития их навыков интересна. < > Я честно говорю, что мы когда-то поотстали на старте по сравнению с нашим главным конкурентом, со Сбербанком, но мы огромную трансформацию делаем сейчас. У нас есть программа «600 дней», которая истекает в конце этого года, мы совершили просто революцию в этом вопросе», - подчеркнул он.