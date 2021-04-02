Врагам «Северного потока-2» пригрозили новым Бермудским треугольником

«Украине обещали последствия, которые могут над ней, говоря языком недипломатическим, захлопнуть крышку гроба. Не справляется с собственной государственностью, так и не надо им её иметь. < > Что до трубопровода - не дай Б-г, повредит его кто-то. Крайне любопытно будет посмотреть на появление в Атлантике, к которой трасса его прокладки относится, нового Бермудского треугольника, в котором начнут пропадать подлодки, военные корабли и самолёты » - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).