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Врагам «Северного потока-2» пригрозили новым Бермудским треугольником

Мария Иванова
30 минут назад
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал последние заявления западных политиков о Донбассе и «Северном потока-2» и заявил, что им «жить надоело». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Врагам «Северного потока-2» пригрозили новым Бермудским треугольником
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», ранее в МИД Франции заявили, что опасаются зависимости ЕС от России от «Северного потока-2». В министерстве подчеркнули, что у Парижа и Берлина разные позиции по газопроводу. А в Nord Stream 2 AG рассказали о провокациях со стороны военных кораблей и гражданских судов Польши в зоне строительства «Северного потока-2».
Еще одной обсуждаемой новостью стало обещание главы Минобороны США Ллойда Остина помочь Украине в Донбассе. Во время телефонного разговора с Ллойдом его украинский коллега Андрей Таран рассказал, что жертвами недавнего обстрела в районе поселка Шумы стали четверо украинских военнослужащих. Ллойд в ответ заявил, что США «не оставят Украину одну».
По словам Сатановского, МИД России ответил на это «вежливо», но при этом всем ясно, что любая серьезная провокация в отношении газопровода или Донбасса «окончится печально».
«Украине обещали последствия, которые могут над ней, говоря языком недипломатическим, захлопнуть крышку гроба. Не справляется с собственной государственностью, так и не надо им её иметь. < > Что до трубопровода - не дай Б-г, повредит его кто-то. Крайне любопытно будет посмотреть на появление в Атлантике, к которой трасса его прокладки относится, нового Бермудского треугольника, в котором начнут пропадать подлодки, военные корабли и самолёты » - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
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