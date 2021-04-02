«Газпром» нарастил экспорт газа в опустевшие хранилища Европы

«Газпром» наращивает экспорт газа в опустевшие хранилища Европы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Поставки «Газпрома» в Европу по итогам первого квартала выросли на 30,7% - до 52,7 млрд кубометров газа. Объем экспорта лишь на 2,8% не дотянул до рекордного показателя 2018 года.

Турция нарастила закупки более чем на 50% к показателю первого квартала прошлого года, до 7,8 млрд кубометров.

Экспорт в Германию увеличился на 33,3%, до 15,5 млрд кубометров.

Польша стала закупать на 18,5% больше российского газа – 2,4 млрд кубометров.

Финляндия увеличила закупки на 67,3%, до 0,76 млрд кубометров.

На фоне суровой зимы подземные хранилища в Европе под конец сезона оказались заполнены лишь на 29,8% - это рекордно низкий уровень как минимум за последние пять лет. В прошлом году этот показатель составлял почти 55%. В некоторых странах уровень запасов был еще ниже, например, во Франции он составил всего 18%.

По данным «Газпрома», среднесуточный объем экспорта в страны Европы в марте был больше, чем в феврале, и сопоставим со среднесуточным показателем за все три зимних месяца.