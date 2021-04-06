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Объем накоплений компаний в банках России составил $61 млрд

Лера Букина
2 часа назад
Объем средств в иностранной валюте на счетах компаний в банках России на 1 марта 2021 года достиг максимума - 61 миллиарда долларов, что на 51,6% превышает прошлогодний результат, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе сведений регулятора.
Объем накоплений компаний в банках России составил $61 млрд
Фото: ReutersReuters
Он выяснил, что самый активный подъем наблюдался в период с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года. За это время средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках увеличились на 16,7 миллиарда долларов.
Такое увеличение привело к рекордному сокращению чистых валютных активов российских банков – с плюс 2,9 миллиарда долларов на 1 ноября 2020 года до минус 13,8 миллиарда долларов на 1 марта 2021 года.
«Отрицательное значение чистых валютных активов означает, что валютных активов не хватит для расчета по валютным обязательствам», – указал специалист.
В Центробанке заявили, что объем ликвидных активов банков в иностранной валюте в феврале почти не изменился, составив 52,3 миллиарда долларов. Данный показатель больше среднего уровня 2020 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов иностранной валюты за 2020 год.
Компании,Максим Осадчий,Банк Корпоративного Финансирования,Центральный банк России,РИА Новости,
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