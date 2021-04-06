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Власти выделят ₽9 млрд производителям сахара и масла

Лера Букина
36 минут назад
Производители сахара и подсолнечного масла получат от правительства РФ 9 млрд рублей в качестве возмещения части затрат для стабилизации цен на продовольственные товары, сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований.
Согласно текущей стоимости подсолнечника (40,7 рубля за 1 кг без НДС), расчетная цена производства 1 л рафинированного подсолнечного масла достигает 102,3 рубля за 1 л с НДС.
«При текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 рубля за 1 л с НДС) убыток производителя на 1 л подсолнечного масла составляет порядка 9,7 рубля», – говорится в документе.
Правительство собирается направить в Воронежскую область, Ростовскую область и Краснодарский край самые большие объемы межбюджетных трансфертов – 1,668 млрд рублей, 1,125 млрд рублей и 1,043 млрд рублей соответственно.
Также отмечается, что межбюджетные трансферты направляются на возмещение части затрат производителям масла подсолнечного из расчета 10 рублей на 1 л произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли рафинированного бутилированного масла подсолнечного собственного производства по стоимости, которая не превышает 95 рублей за 1 л.
Что касается производителей белого сахара, то они получат такие субсидии из расчета 5 рублей на 1 кг произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли сахара белого собственного производства по цене, которая не превышает 36 рублей за 1 кг.
Предлагается компенсация затрат с апреля по конец сентября 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты предрекли России сахарный кризис.
Компании,Экономика,Видео,Минсельхоз,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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