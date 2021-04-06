"Объявлено о сокращении": Россия осталась без космического туризма

Честная компания «КосмоКурс», планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, закрывается. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор компании Павел Пушкин.
В «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. В «Роскосмосе» уже заявили о планах сохранить коллектив.
Как сообщал «Рамблер», ранее к Международной космической станции запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA.
SpaceX также заявила о планах совершить полет к Луне. А японский миллиардер Юсаку Маэдзава, выкупивший места на корабле, объявил в Twitter о поиске восьми человек для совместного путешествия к спутнику Земли.