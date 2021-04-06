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"Объявлено о сокращении": Россия осталась без космического туризма

Алиса Селезнёва
39 минут назад
Честная компания «КосмоКурс», планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, закрывается. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор компании Павел Пушкин.
"Объявлено о сокращении": Россия осталась без космического туризма
Фото: ТАССТАСС
«Работникам объявлено о сокращении», - пояснил он.
Причинами ликвидации компании Пушкин назвал непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации.
В «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. В «Роскосмосе» уже заявили о планах сохранить коллектив.
Как сообщал «Рамблер», ранее к Международной космической станции запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA.
SpaceX также заявила о планах совершить полет к Луне. А японский миллиардер Юсаку Маэдзава, выкупивший места на корабле, объявил в Twitter о поиске восьми человек для совместного путешествия к спутнику Земли.
Компании,Министерство обороны,SpaceX,Роскосмос,NASA,РИА Новости,
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