"Газпром" начал избавляться от украинского транзита

"Газпром" постепенно избавляется от украинского газового транзита – теперь почти все поставки в страны Юго-Восточной Европы и Турцию осуществляются через обходные газопроводы. Но политика здесь не при чем – газовой монополией руководит обычная бизнес-логика, которая может оставить Украину "у разбитого корыта".

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С 1 апреля поставки российского газа в Румынию осуществляются в обход Украины – по трубопроводу "Турецкий поток", заявил "Оператор ГТС Украины". На данный момент по южному направлению трубы идет транспортировка газа только в Молдавию. После запуска "Турецкого потока" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. По оценке главы украинской компании Сергея Макогона, при завершении проекта по продлению "потока" через Сербию и Болгарию Украина потеряет еще 10–12 млрд кубометров транзита в год.

Также, стало известно, что в феврале транзит голубого топлива в Европу через Украину сократился на 25% по сравнению с январем — до 2,91 миллиарда кубометров. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно, отметил Макогон на своей странице в Facebook.

ПЯТЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, частичный отказ "Газпрома" от транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) не ударит по экономике страны в ближайшие несколько лет.

Дело в том, что нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" заключен по европейскому принципу "качай или плати". По условиям этого контракта российский газовый монополист должен прокачать через Украину минимум 225 млрд кубометров газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд кубов в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в четыре последующих года.

То есть, до конца 2024 года Украина гарантированно будет получать определённую сумму.

В достаточно неплохой для транзита 2019 год "Нафтогаз" в своей отчётности показал 70,2 млрд гривен доходов от транзита газа. Сейчас эта цифра будет меньше (за 9 месяцев 2020 года она составила 33,4 млрд гривен во многом из-за снижения спроса на газ в Европе), но она всё ещё существенна для Украины. Для сравнения, ВВП Украины за 2020 год составил 4,19 трлн гривен, подсчитал аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Кауфман.

Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит 31,72 доллара за тысячу кубометров с учетом всех налогов и сборов, подсчитал руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко

Тариф рассчитан по ставке 2,66 доллара за тысячу кубометров на 100 километров из расчета протяженности ГТС 1192,48 километра.

"В случае, если Газпрому потребуется транспортировать свыше закрепленных в контракте гарантированных суточных объемов, он подаст заявку Нафтогазу, и тот дополнительно купит квартальные, месячные или суточные мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены украинским регулятором НКРЭКУ", — пояснил эксперт.

Игорь Юшков. И вот этих дополнительных поступлений до 2024 года "Нафогаз" может недосчитаться, если Россия будет поставлять объемы сверх контракта в Европу через обходные газопроводы — "Турецкий поток" или "Северный поток". "Однако такое случается в основном в отопительный сезон — когда потребителям требуется больше газа, подземные хранилища газа начинают пустеть", — отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности , преподаватель Финансового университета

КОГДА НАЧНУТСЯ ПРОБЛЕМЫ

А вот в начале 2025 года у Украины начнутся серьезные проблемы. "Газпром" не намерен продлевать невыгодный ему контракт с "Нафогазом", да и Украина не стремится предлагать новые конкурентные условия транзита.

"И тогда Украина, скорее всего, останется вообще без транзита – а это порядка 1,5-1,7 миллиарда долларов в год. Экономически это не убьет страну, но население станет жить беднее. Частично недостающие доходы казны переложат именно на людей, которые будут больше платить за отопление, горячую воду, тот же проезд на общественном транспорте" – отметил Юшков.

Пожалуй, самым затратным для Украины окажется обеспечение работы самой ГТС — Киев не сможет поддерживать необходимое давление в своих газопроводах без прокачки российского газа, уверен Мищенко.

Для нормальной работы ГТС необходимо, чтобы через нее проходили как минимум 45 млрд кубометров топлива. Простая арифметика – общее потребление газа в стране в 2019 году составило 29,98 млрд кубометров. Из них 20,74 млрд кубометров Украина добыла сама и 14,2 млрд кубометров импортировала. Получается, что для поддержки минимального давления в ГТС не хватает еще как минимум 10-11 млрд кубометров газа в год.

"Чтобы украинские граждане и промышленные предприятия через четыре года не остались без газа, Украине придется придумывать специальную систему, которая будет обеспечивать необходимое давление в магистральном газопроводе, что очень недешево", — отметил эксперт.

БИЗНЕС, И ТОЛЬКО

Конечно, страна может попытаться бороться за эти небольшие недостающие кубометры, однако прежних объемов в 100 и больше миллиардов кубов в год уже не будет.

И дело не в политике – бесспорно, она осложняет взаимодействие двух стран, однако определяющими остаются экономические факторы. Самый важный для "Газпрома" – кому платить.

"Качая газ через Украину, он платит деньги оператору украинской ГТС, то есть, фактически они остаются в чужом кармане. Качая через "Северный" и "Турецкий" потоки, газовая монополия платит своим дочерним компаниям, то есть, по сути, сама себе. К примеру, в "Северном потоке 1" у Газпрома 51%, а в "Турецком потоке" – все 100%", — пояснил Юшков.