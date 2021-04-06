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"Газпром" начал избавляться от украинского транзита

Вероника Полынина
3 часа назад
«Газпром» постепенно избавляется от украинского газового транзита, сообщает «Прайм». Речь идет о поставках газа в страны Юго-Восточной Европы и Турцию, которые теперь в основном осуществляются через обходные газопроводы.
"Газпром" начал избавляться от украинского транзита
Фото: РамблерРамблер
В феврале транзит газа в Европу через Украину уже сократился на 25% по сравнению с январем. Это означает, что годовые потери украинского транзита составят 10-12 млрд кубометров газа.
По оценке главы украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, после завершения строительства трубопровода «Турецкий поток» в Сербии и Болгарии Украина потеряет еще 10-12 млрд кубометров транзита в год.
Эксперты считают, что даже в случае полного отказа «Газпрома» от украинского транзита экономика Украины в ближайшие годы не пострадает. Это объясняется тем, что транзитный контракт составлен по принципу «качай или плати».
По условиям контракта российский газовый монополист должен прокачать через Украину минимум 225 млрд кубометров газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в четыре последующих года. То есть до 2024 года Украина будет получать гарантированный доход.
В 2025 году Россия, как ожидается, не станет продлевать невыгодный ей контракт о транзите, а Украина не готова предложить конкурентные условия и может лишиться порядка 1,5-1,7 миллиарда долларов в год.
Эксперты уверены, что основные причины для обхода «Газпромом» украинской трубы - экономические.
«Качая газ через Украину, «Газпром» платит деньги оператору украинской ГТС, то есть, фактически они остаются в чужом кармане. Качая через "Северный" и "Турецкий" потоки, газовая монополия платит своим дочерним компаниям, то есть, по сути, сама себе», - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.
Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Газпром,
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