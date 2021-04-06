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"Все расскажу": Шпигель согласился сотрудничать со следствием

Вероника Полынина
39 минут назад
Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток, заявил о готовности сотрудничать со следствием. Об этом сообщает «Прайм».
«Я готов сотрудничать, все расскажу», - заявил Шпигель во время судебного заседания, на котором рассматривалась апелляция защиты на арест бизнесмена.
Шпигель буквально умолял либо выпустить его из СИЗО, либо «дать спокойно умереть». Обвиняемый обещал, что от него будет гораздо больше пользы следствию, если его отпустят под домашний арест.
«Давайте что-то решим, потому что для меня каждый день [в СИЗО] — это пытка, я шестую ночь не сплю, правая нога у меня не слушается. Я не могу больше, не могу терпеть», - умолял фигурант.
Ранее Шпигеля, неоднократно жаловавшегося на плохое здоровье, госпитализировали из СИЗО-4 в больницу «Матросской тишины».
Несмотря ни на что, суд оставил неизменным решение об аресте Бориса Шпигеля.
Как сообщал «Рамблер», Борис Шпигель – глава группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывший сенатор, экс-продюсер и бывший тесть Николая Баскова. Шпигель был задержан 21 марта в рамках расследования дела о получении взяток губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Шпигель, его жена Евгения и директор компании «Фармация» (входит в группу «Биотэк») Антон Колосков через посредников заплатили Белозерцеву взятки на сумму более 31 миллиона рублей. Они передавались в виде денег и «иных ценностей» в обмен на преимущества при заключении госконтрактов. Всего по делу задержаны шесть человек.
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