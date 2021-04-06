"Все расскажу": Шпигель согласился сотрудничать со следствием

Как сообщал «Рамблер», Борис Шпигель – глава группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывший сенатор, экс-продюсер и бывший тесть Николая Баскова
. Шпигель был задержан 21 марта в рамках расследования дела о получении взяток губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Шпигель, его жена Евгения и директор компании «Фармация» (входит в группу «Биотэк») Антон Колосков
через посредников заплатили Белозерцеву взятки на сумму более 31 миллиона рублей. Они передавались в виде денег и «иных ценностей» в обмен на преимущества при заключении госконтрактов. Всего по делу задержаны шесть человек.