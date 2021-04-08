Twitter вел переговоры о покупке Clubhouse

В последние месяцы Twitter рассматривал вопрос покупки соцсети Сlubhouse, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Стороны оценивали стоимость компании приблизительно в $4 млрд. Но, как отмечается, в настоящее время переговоры зашли в тупик.

Во вторник, 6 апреля, Bloomberg заявлял, что Clubhouse обсуждает вопрос привлечения средств, однако информации о точной сумме и инвесторе не поступало.

Clubhouse является молодой социальной сетью, запущенной в 2020 году. Общаться там можно только в аудиочатах. Для того чтобы стать участником соцсети, необходимо либо получить приглашение от пользователя, либо дождаться своей очереди на регистрацию.