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Twitter вел переговоры о покупке Clubhouse

Лера Букина
1 час назад
В последние месяцы Twitter рассматривал вопрос покупки соцсети Сlubhouse, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Twitter вел переговоры о покупке Clubhouse
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Стороны оценивали стоимость компании приблизительно в $4 млрд. Но, как отмечается, в настоящее время переговоры зашли в тупик.
Во вторник, 6 апреля, Bloomberg заявлял, что Clubhouse обсуждает вопрос привлечения средств, однако информации о точной сумме и инвесторе не поступало.
Clubhouse является молодой социальной сетью, запущенной в 2020 году. Общаться там можно только в аудиочатах. Для того чтобы стать участником соцсети, необходимо либо получить приглашение от пользователя, либо дождаться своей очереди на регистрацию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Clubhouse появилась функция прямых денежных переводов.
Компании,Bloomberg,
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