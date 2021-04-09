ЦБ отозвал лицензию у «Нефтепромбанка»

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В результате проводившейся банком на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали, как считают в регуляторе, признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Нефтепромбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.