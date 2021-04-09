Влияние пандемии: Зарубежные бренды начали уходить с российского рынка

За первый квартал 2021 года в Россию вышли всего три новых международных бренда. Это Ecco Kids, Shikkosa и перезапущенный Accessories. Низкая динамика выхода новых игроков окажется сопоставимой с кризисом 2014 2015 годов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование CBRE.

Еще два международных игрока, Bath & Body Works и Topshop, покинули российский рынок в 2021 году. По прогнозам компании, в общей сложности по итогам 2021 год в России могут начать работу 9 12 новых брендов, а 10 11 — уйдут. Так, в этом году в России появится очередной модный бренд группы H&M — Arket, а также состоится перезапуск франшизы британского бренда Superdry.

Интерес международных торговых сетей к локальному рынку сможет восстановиться не раньше 2023 года: им мешают закрытые из-за пандемии границы и снизившаяся посещаемость торгцентров. При этом по сравнению со многими европейскими рынками с начала года Россия находится в неплохих условиях с точки зрения суровости ограничительных мер и ущерба для бизнеса.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов уверен, что проблема с разнообразием брендов России не грозит. Эксперт связывает высокую динамику закрытий с внутренними проблемами ритейлеров, устареванием части концепций и неудачным опытом российских франчайзи.

По подсчетам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской , число франчайзи профильных сетей в прошлом году сократилось на 24%. Поиск новых партнеров в России для международных брендов сейчас затруднен: представители бизнеса как минимум не могут самостоятельно приехать в страну, чтобы посмотреть предложенные локации.

Жителям России придется дороже покупать вещи на летний и осенний сезоны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова представителей ретейлеров.

Согласно материалу, подорожание одежды, обуви и аксессуаров на российском рынке объясняется ростом стоимости материалов: с начала 2021 года цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, а других материалов — на 20 процентов. Специалисты связывают рост закупочной стоимости тканей с курсом доллара, который постоянно меняется.

«Во избежании кассового разрыва поставщики поднимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», — поясняет создатель бренда Dorogobogato Семен Пименов.

При этом отмечается, что повышать цены продавцы будут постепенно.

Помимо этого сообщается, что у ретейлеров также выросли издержки на логистику и расходы, направленные на увеличение оплаты труда.

В январе стало известно, что россияне утратили желание ходить в магазины одежды. По информации исследования Fashion Consulting Group (FCG), за 2020 год российский рынок модной одежды сократился на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, его объем составил 1,71 триллиона рублей.

Продажи товаров российского производства на площадке крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries выросли на 107% в I квартале 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года - до 57,5 млрд рублей, в натуральном выражении продажи увеличились на 146%. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Российские производители продолжают наращивать онлайн-продажи: больше всего в начале года было реализовано отечественной одежды, косметики и детских товаров. В I квартале 2021 года продажи товаров отечественного производства в крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries выросли на 107% год к году - до 57,5 млрд рублей, а в штучном выражении рост составил 146%", - отметили в компании.

Оборот Wildberries с января по март 2021 года увеличился на 79% относительно аналогичного периода 2020 года и достиг 134,7 млрд рублей.

Лидером по объемам продаж среди всех российских товаров на онлайн-площадке стала одежда (рост на 67% в штуках). Производители из России смогли укрепить свои позиции: продажи одежды отечественного производства в штуках в I квартале 2021 года составили 55% от общих продаж категории, что на 6% опережает показатели I квартала 2020 года.

Популярностью у покупателей также пользуются товары для дома и дачи российского производства (рост продаж +217% в штуках год к году), отечественные детские товары (+98%) и продукты питания от российских производителей (+213%).

"В I квартале 2021 года мы отметили значительный всплеск числа регистраций на нашей онлайн-платформе - около 70 тыс. новых предпринимателей, что сопоставимо с динамикой всего 2020 года - в целом же уже свыше 162 тыс. продавцов представлены на Wildberries. В отдельных категориях мы отмечаем значительное преобладание продукции российских производителей. В частности, доля отечественных товаров в ассортименте ювелирных украшений досигла 92%, одежды для новорожденных - 85%, а продуктов питания - 74%", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

В сегменте товаров для детей больше всего российской продукции реализовано в категориях "одежда" (+78%), "игрушки" (+105%) и "товары для новорожденных" (+125%). Спрос на отечественное детское питание в I квартале 2021 года увеличился на 231%.

Ретейлеры предупредили о возможном росте цен на ноутбуки. Представители торговых сетей сообщили РИА Новости, что к этому может привести нехватка чипов из-за проблем с логистикой на фоне пандемии. Электроника с начала года уже подорожала от 5 до 20 процентов.

За последние полгода сильнее всего поднялись цены на ноутбуки нижнего ценового сегмента. Эксперты полагают, что во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен.

На дефицит комплектующих также жаловались автопроизводители. Ряд заводов планируют сократить производство из-за сложностей с поставками микросхем.

Три процента российских предпринимателей не пережили кризис, вызванный коронавирусом, и ушли с рынка, еще 10 процентов опасаются банкротства, рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов , который находится во Владивостоке с рабочим визитом.

Рамблер

"Мы видим, что бизнес приходит в себя. Но некоторые уже никогда не придут в себя, это пока цифра небольшая. По нашим данным, приблизительно чуть больше трех процентов предпринимателей ушли с рынка, еще 30 процентов пока чувствуют себя под давлением на этапе выживания", - привел он данные.