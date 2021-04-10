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Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордную сумму

Праймиещё 15
2 часа назад
Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, следует из сообщения ведомства.
Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее ведомство сообщило, что в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания в свою очередь сообщила, что готова активно сотрудничать с властями и продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование
"В соответствии со статьями 47 и 48 "Закона о противодействии монополии" и с учетом характера, продолжительности и масштаба незаконной деятельности компании Alibaba Group, Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка 10 апреля 2021 года вынесло административное наказание, приняв решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней, что в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней", — говорится в заявлении на сайте регулятора.
Ранее крупнейший штраф в истории Китая штраф на сумму 975 миллионов долларов заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.
Компании,Qualcomm,Alibaba,
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