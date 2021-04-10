Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму

"В соответствии со статьями 47 и 48 "Закона о противодействии монополии" и с учетом характера, продолжительности и масштаба незаконной деятельности компании Alibaba Group, Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка 10 апреля 2021 года вынесло административное наказание, приняв решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней, что в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней", — говорится в заявлении на сайте регулятора.