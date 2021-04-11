Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Проблемы бизнеса обострились на фоне пандемии

Майк Габриелян
50 минут назад
Государство стало лучше реагировать на запросы бизнеса, но давление контролирующих органов почти не снизилось. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ, опросившие 45 руководителей компаний, сообщает «Газета.Ru».
Проблемы бизнеса обострились на фоне пандемии
Фото: ТАССТАСС
В частности, аналитики считают риском вмешательство в ценообразование со стороны государства. Речь о конкурентных секторах. Это, например, розничная торговля и фармацевтическая промышленность.
Авторов также волнует, что наметились процессы поглощения небольших перспективных компаний крупными, включая концерны с госучастием.
Еще одной нерешенной проблемой в ВШЭ считают административную нагрузку. Власти вводили моратории на проверки бизнеса, избавлялись от устаревших и избыточных регламентов проверок. В прошлом году были приняты законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях».
Однако опрос глав 45 компаний показал, что давление на бизнес со стороны министерств и ведомств сохранилось, а в некоторых случаях даже усилилось. Особенно это заметно на примере работы небольших компаний, отмечают авторы исследования.
Эксперты отметили и положительный тренд: на фоне пандемии произошло ускорение цифровизации государства, внедрение новых технологий в экономическую деятельность.
Аналитики пришли к выводу, что политика государства в отношении компаний выглядит двойственной. Экономический блок правительства удовлетворяет запрос предприятий на гибкость решений власти, но поддержка «конкурирует» с усилением давления контролирующих органов.
Двойственность еще и в том, что власти вынуждены защищать интересы населения (сдерживание инфляции на товары и услуги), поддерживать нацпроизводителей, но при этом и развивать условия для здоровой конкуренции бизнеса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что число проверок бизнеса в России сократилось на 50%.
Компании,ВШЭ,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители