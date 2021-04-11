Проблемы бизнеса обострились на фоне пандемии

Государство стало лучше реагировать на запросы бизнеса, но давление контролирующих органов почти не снизилось. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ , опросившие 45 руководителей компаний, сообщает «Газета.Ru»

Фото: ТАСС ТАСС

В частности, аналитики считают риском вмешательство в ценообразование со стороны государства. Речь о конкурентных секторах. Это, например, розничная торговля и фармацевтическая промышленность.

Авторов также волнует, что наметились процессы поглощения небольших перспективных компаний крупными, включая концерны с госучастием.

Еще одной нерешенной проблемой в ВШЭ считают административную нагрузку. Власти вводили моратории на проверки бизнеса, избавлялись от устаревших и избыточных регламентов проверок. В прошлом году были приняты законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях».

Однако опрос глав 45 компаний показал, что давление на бизнес со стороны министерств и ведомств сохранилось, а в некоторых случаях даже усилилось. Особенно это заметно на примере работы небольших компаний, отмечают авторы исследования.

Эксперты отметили и положительный тренд: на фоне пандемии произошло ускорение цифровизации государства, внедрение новых технологий в экономическую деятельность.

Аналитики пришли к выводу, что политика государства в отношении компаний выглядит двойственной. Экономический блок правительства удовлетворяет запрос предприятий на гибкость решений власти, но поддержка «конкурирует» с усилением давления контролирующих органов.

Двойственность еще и в том, что власти вынуждены защищать интересы населения (сдерживание инфляции на товары и услуги), поддерживать нацпроизводителей, но при этом и развивать условия для здоровой конкуренции бизнеса.