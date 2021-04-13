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Нидерланды сочли нежелательной денонсацию Россией налогового соглашения

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
3 часа назад
Пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение кабмина России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения.
Правительство РФ заявило о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Фото: ReutersReuters
Раус заявил, что его страна считает «нежелательными последние шаги» Москвы по расторжению соглашения. Нидерланды «попытаются продолжить диалог». Он сообщил, что предложение России об изменении соглашения «имеет серьезные неблагоприятные последствия» для бизнеса и экономических отношений двух стран. В связи с этим Нидерланды «направили встречное предложение». Нидерланды считают, что оно «учитывало интересы реального бизнеса, равно как и интересы» России. Указывается, что «в нем содержался ряд эффективных мер по борьбе с уклонением от налогообложения», но «согласие так и не было достигнуто».
Чтобы расторгнуть действующее соглашение, Москва «должна направить официальное уведомление Нидерландам». Пока Нидерланды его не получали. Если уведомление получат не позднее 30 июня, то уже с 1 января 2022 года «соглашение прекратит свое действие», передает ТАСС.
Компании,ИТАР-ТАСС,
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