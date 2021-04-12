Wildberries запустился в США

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries объявил о выходе на новый зарубежный рынок. Компания начала продажи в США, где компании предстоит напрямую конкурировать с Amazon.

Как сообщил представитель пресс-службы компании журналу Forbes, для американской аудитории запустили отдельный интернет-магазин Wildberries и мобильные приложения. Доставкой заказов займутся логистические партнёры, которым придётся привлечь курьеров.

Покупателям в США станут доступны около 5,5 млн наименований товаров от примерно 40 500 брендов. При этом все товары для американской Wildberries в обозримом будущем будут идти с российских складов. Ассортимент от американских поставщиков на площадке пока не представлен.

Рынок США стал для компании уже 14-м за пределами России. Только с начала 2021 года компания запустила продажи во Франции, Италии, Испании и Германии. По собственным данным компании, продажи Wildberries на зарубежных рынках по итогам 2020 года увеличились на 95%, до 23,7 млрд рублей.

Лидирующее положение среди глобальных онлайн-ретейлеров занимает американский Amazon , который не работает в России. Ранее Wildberries уже вышел на несколько рынков его присутствия в Европе, однако, по признанию основательницы компании Татьяны Бакальчук , пока масштабы бизнесов несоизмеримы.

«Я была поражена, когда два года назад увидела, что объёмы продаж L’Oreal на Wildberries и на Amazon отличаются в 400 раз. Я знала, что мы работаем в другом масштабе, но, увидев эти цифры, я поняла, что мы попросту никто», — заявила Бакальчук в февральском интервью изданию Bloomberg Businessweek. С тех пор, по её словам, разрыв сократился до 70 раз.