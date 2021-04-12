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В ФРГ захотели остановить «Северный поток — 2» из-за Донбасса

Вероника Полынина
59 минут назад
Немецкая партия «Зеленые» призвала остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за эскалации ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».
По итогам заседания федерального правления партии сопредседатель партии Роберт Хабек заявил, что Россия «обостряет» конфликт в Донбассе, поэтому в отношении нее следует реализовывать жесткие меры.
«Северный поток - 2» нельзя строить дальше, когда мы видим, что конфликт обостряется. (Необходимо принимать) меры, направленные против конкретных людей, а «Северный поток - 2», как ошибочный трубопровод, который нам не нужен и раскалывает Европу, не строить дальше», - заявил Хабек.
«Зеленые» традиционно выступают против «Северного потока – 2», и теперь партия вновь призвала Германию отказаться от газопровода.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что активировали Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности и направили России, согласно предусмотренной им процедуре, официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста ее военного присутствия вдоль границы с Украиной и в Донбассе. Москва ответила, что не ведет такой деятельности и отказалась участвовать в консультациях по снижению напряжения и встрече с участием других государств-участников ОБСЕ, созванной Украиной 10 апреля.
Компании,Видео,ЕС,ОБСЕ,РИА Новости,
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