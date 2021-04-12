Ранее, как сообщал «Рамблер», в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что активировали Венский документ ОБСЕ
о мерах укрепления доверия и безопасности и направили России, согласно предусмотренной им процедуре, официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста ее военного присутствия вдоль границы с Украиной и в Донбассе. Москва ответила, что не ведет такой деятельности и отказалась участвовать в консультациях по снижению напряжения и встрече с участием других государств-участников ОБСЕ, созванной Украиной 10 апреля.