Акции "Яндекса" ускорили падение на сообщении ФАС

Служба обвинила "Яндекс" в том, что компания предоставляет преференции собственным сервисам в поисковой выдаче. РБК со ссылкой на пресс-службу "Яндекса" сообщил, что компания не согласна с ФАС, обвинившей ее в ограничении конкуренции, и готова отстаивать свою позицию.

В "Яндексе" также подчеркнули, что к такой технологии прибегают более 30 тыс. компаний. Кроме того, собеседники СМИ добавили, что сейчас "Яндекс" занимается расширением доступных технологий обогащенного ответа для своих партнеров. 24 февраля ФАСвынесла предупреждение "Яндексу" за неравные условия в поисковой выдаче. Служба обязала "Яндекс" разместить условия для получения доступа к таким возможностям для сторонних сервисов.