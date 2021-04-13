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Акции "Яндекса" ускорили падение на сообщении ФАС

Праймиещё 15
2 часа назад
Акции "Яндекса" ускорили падение до 7,1% на сообщении ФАС о том, что служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Акции "Яндекса" ускорили падение на сообщении ФАС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К 18.37 мск акции "Яндекса" снижались на 6,24% и уже падали на 7,1%, до 4510 рублей – минимума с октября 2020 года. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,1%.
ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса". Как отметила служба, компания не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет. ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым могли привести такие практики.
В службе отметили, что, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. По действующему закону, сумма штрафа может составить от 0,01% до 0,15% выручки.
В феврале ФАС России выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе. "Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Тем не менее, компания предупреждение не исполнила.
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