Акции "Яндекса" ускорили падение на сообщении ФАС

Акции "Яндекса" ускорили падение до 7,1% на сообщении ФАС о том, что служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, следует из динамики торгов на Московской бирже

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К 18.37 мск акции "Яндекса" снижались на 6,24% и уже падали на 7,1%, до 4510 рублей – минимума с октября 2020 года. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,1%.

ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса". Как отметила служба, компания не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет. ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым могли привести такие практики.

В службе отметили, что, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. По действующему закону, сумма штрафа может составить от 0,01% до 0,15% выручки.