Россияне отказались от бронирования туров в Грецию

Бронирование туров в Грецию прекратилось после решения властей России ограничить авиасообщение с Турцией, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

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"Люди сейчас не бронируют туры, они ждут, когда будет одобрено Росавиацией расширение авиасообщения между Грецией и Россией. И так бронирование было на очень низком уровне, но сейчас оно остановилось", — сказал он.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране — число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

Харитидис считает, что это решение нанесет сильный удар по турбизнесу, поскольку большинство отелей требуют предоплаты, если туроператоры хотят получить скидку на раннее бронирование, и вряд ли вернут деньги.

По словам Харитидиса, российские власти советуют туристам брать альтернативные направления для отдыха за рубежом.

"В таком случае можно открыть авиасообщение с Грецией, она может стать альтернативой. У нас все-таки ситуация с коронавирусом более-менее контролируемая, и мы хотим принимать российских туристов", — сказал Харитидис.

Минтранс России пока не дал разрешение на чартерные авиарейсы в Грецию. Сейчас все зависит от того, дадут ли они добро или нет. Сейчас в Москву летит министр туризма Греции Харис Теохарис, он будет встречаться с представителями министерства транспорта и Ростуризма . Мы надеемся, что все разрешения будут получены", — сказал глава компании.

Вместе с тем, по его словам, греческие власти со своей стороны должны оперативно решить вопрос с квотами. Сейчас разрешен въезд 4 тысяч россиян в неделю и только через три аэропорта – Афин, Салоников и Ираклиона.

"Греция должна донести до российской стороны, что квота будет отменена, и отменить ее. Авиакомпании не могут работать, пока есть такая квота. И надо решить вопрос с заездом россиян в другие города. Это очень важно", — сказал Харитидис.

Греция планирует 14 мая открыть границы для туристов. Министр туризма Греции Харис Теохарис 14 апреля летит в Москву решать вопросы открытия греческого рынка для российских туристов. Запланированы переговоры в Ростуризме, министерстве транспорта России.

В Греции до 19 апреля действует разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю. Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года. С 22 марта количество разрешений было увеличено в восемь раз, постановление действует до 19 апреля.

Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путём через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных, и за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Пассажиры всех международных рейсов обязаны в течение семи дней находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF.