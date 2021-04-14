Российские авиакомпании получили беспрецедентный убыток

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 15 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний получили суммарную чистую прибыль в размере четырех миллиардов. В 2020-м их чистый убыток в сумме составил почти 125 миллиардов.
«Аэрофлот» получил наибольший убыток (96,53 миллиарда), «Уральские авиалинии» — на втором месте (5,85 миллиарда), S7 — на третьем (5,23 миллиарда). «Победа» — единственная авиакомпания, которая получила прибыль (1,4 миллиарда).
Старший эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев отметил, что авиаотрасль в России убыточна на протяжении нескольких лет, но уровень убытков в 2020-м беспрецедентен даже на этом фоне.
РБК называет главной причиной убыточности авиакомпаний в 2020-м снижение пассажиропотока из-за ограничения авиасообщения ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
«Логично, что убытки "Аэрофлота" в разы больше убытков остальных российских авиакомпаний, которые, во-первых, меньше и, во-вторых, имеют большую долю внутренних перевозок», — отметила аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова.