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ТМК сможет выполнить все условия, выставленные ФАС при покупке ЧТПЗ

ТАССиещё 1
7 часов назад
"Трубная металлургическая компания" (ТМК) сможет выполнить все условия, которые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выставила предприятию при согласовании покупки 86,54% акций группы "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член совета директоров ТМК Александр Шохин на заседании свердловского союза промышленников и предпринимателей.
"Насколько я понимаю, они все исполнимы, эти поведенческие условия. И действительно, даже с точки зрения чисто финансовой, можно было бы от части активов не то чтобы избавиться, продать их, как говорится, в надежные руки с тем, чтобы в том числе оптимизировать долговую нагрузку. Кредит понадобилось привлечь для покупки, и надо выйти на хорошие показатели долг/EBITDA уже в течение года. Поэтому продажа каких-то активов, не ключевых, естественно, для общего бизнеса - это тоже [опция], список этих активов есть, никакого ущерба для деятельности компании не будет", - сказал Шохин.
9 марта стало известно, что ТМК, подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, договорилась о покупке 86,54% акций ЧТПЗ Андрея Комарова. Сумма сделки составила 84,2 млрд руб.
ФАС согласовала сделку, выдав предписание о недопущении роста цен, а также выставила структурные ограничения.
Сделка позволила сформировать крупнейшую в мире компанию по производству стальных труб, подчеркнул Шохин. По его словам, объединенной компании будет легче завоевать место на мировом трубном рынке и удержать позиции на нем.
ТМК является крупнейшим в мире производителем труб. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане, и обладает мощностями по производству всего спектра стальных труб. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.
В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома "Мета", предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион "Римера".
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