ТМК сможет выполнить все условия, выставленные ФАС при покупке ЧТПЗ

"Насколько я понимаю, они все исполнимы, эти поведенческие условия. И действительно, даже с точки зрения чисто финансовой, можно было бы от части активов не то чтобы избавиться, продать их, как говорится, в надежные руки с тем, чтобы в том числе оптимизировать долговую нагрузку. Кредит понадобилось привлечь для покупки, и надо выйти на хорошие показатели долг/EBITDA уже в течение года. Поэтому продажа каких-то активов, не ключевых, естественно, для общего бизнеса - это тоже [опция], список этих активов есть, никакого ущерба для деятельности компании не будет", - сказал Шохин.

9 марта стало известно, что ТМК, подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому , договорилась о покупке 86,54% акций ЧТПЗ Андрея Комарова . Сумма сделки составила 84,2 млрд руб.

ФАС согласовала сделку, выдав предписание о недопущении роста цен, а также выставила структурные ограничения.

Сделка позволила сформировать крупнейшую в мире компанию по производству стальных труб, подчеркнул Шохин. По его словам, объединенной компании будет легче завоевать место на мировом трубном рынке и удержать позиции на нем.

ТМК является крупнейшим в мире производителем труб. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане, и обладает мощностями по производству всего спектра стальных труб. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.