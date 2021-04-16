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ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Лера Букина
36 минут назад
ЦБ отозвал лицензию у екатеринбуржского банка «Нейва». Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»
Фото: ТАССТАСС
Банк занимал 188 место в банковской системе России по величине активов.
Решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация прибегала к нарушению требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Банк России.
«Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении.
В банк назначили временную администрацию ЦБ РФ, полномочия исполнительных органов «Нейвы» приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплаты начнутся не позднее 30 апреля 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что более 30 банков могут остаться без лицензии в 2021 году.
Компании,Экономика,Банк "Нейва",Центральный банк России,
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