ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация прибегала к нарушению требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Банк России.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплаты начнутся не позднее 30 апреля 2021 года.