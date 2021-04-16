ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Банк занимал 188 место в банковской системе России по величине активов.
Решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация прибегала к нарушению требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Банк России.
«Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении.
В банк назначили временную администрацию ЦБ РФ, полномочия исполнительных органов «Нейвы» приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплаты начнутся не позднее 30 апреля 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что более 30 банков могут остаться без лицензии в 2021 году.