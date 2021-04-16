Выдача кредитов наличными побила пятилетний рекорд

В марте объем выдачи российскими банками кредитов наличными на 17% превысил показатели февраля 2021 года и на 14% — марта 2020 года. Об этом пишет
«Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Как отмечается, в количественном выражении мартовские выдачи оцениваются в 1,57 млн штук, в денежном — в 554 млрд рублей, что является максимальным месячным результатом с 2016 года по объемам и по числу выдач.
Рост кредитования обусловлен оживлением потребительской активности и увеличением расходов, отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович.
Наблюдая улучшение отдельных экономических показателей, банки решили увеличить кредитные портфели, привлекая клиентов низкими процентными ставками, добавил он.
Похожая тенденция отмечена и в сегменте кредитных карт. Так, марте выдачи кредитных карт резко выросли — на 23% по сравнению с февралем 2021 года и на 15% — с мартом 2020 года. В общей сложности за месяц банки выдали 1,2 млн кредитных карт.
Также отмечается, что в марте объем выдач кредитов наличными в ВТБ
вырос на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Рост спроса объясняется также тем, что клиенты опасаются увеличения стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки Банком России
, отметил представитель Росбанка
.
Положительная тенденция новых выдач потребкредитов останется в 2021 году, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.