Выдача кредитов наличными побила пятилетний рекорд

Как отмечается, в количественном выражении мартовские выдачи оцениваются в 1,57 млн штук, в денежном — в 554 млрд рублей, что является максимальным месячным результатом с 2016 года по объемам и по числу выдач.

Похожая тенденция отмечена и в сегменте кредитных карт. Так, марте выдачи кредитных карт резко выросли — на 23% по сравнению с февралем 2021 года и на 15% — с мартом 2020 года. В общей сложности за месяц банки выдали 1,2 млн кредитных карт.