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Выдача кредитов наличными выросла до максимума с 2016 года

Лера Букина
1 час назад
В марте объем выдачи российскими банками кредитов наличными на 17% превысил показатели февраля 2021 года и на 14% — марта 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Выдача кредитов наличными побила пятилетний рекорд
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, в количественном выражении мартовские выдачи оцениваются в 1,57 млн штук, в денежном — в 554 млрд рублей, что является максимальным месячным результатом с 2016 года по объемам и по числу выдач.
Рост кредитования обусловлен оживлением потребительской активности и увеличением расходов, отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович.
Наблюдая улучшение отдельных экономических показателей, банки решили увеличить кредитные портфели, привлекая клиентов низкими процентными ставками, добавил он.
Похожая тенденция отмечена и в сегменте кредитных карт. Так, марте выдачи кредитных карт резко выросли — на 23% по сравнению с февралем 2021 года и на 15% — с мартом 2020 года. В общей сложности за месяц банки выдали 1,2 млн кредитных карт.
Также отмечается, что в марте объем выдач кредитов наличными в ВТБ вырос на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Рост спроса объясняется также тем, что клиенты опасаются увеличения стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки Банком России, отметил представитель Росбанка.
Положительная тенденция новых выдач потребкредитов останется в 2021 году, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.
Компании,Росбанк,Банк ВТБ,Центральный банк России,
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