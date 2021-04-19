Банки сократили выдачу кредитов в  I квартале

В январе-марте 2021 года российские банки выдали 3,61 миллиона потребительских кредитов, что демонстрирует уменьшение показателя на 10,6% по отношению к прошлому году. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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«По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале 2021 года было выдано 3,61 миллиона потребительских кредитов, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — выяснили аналитики.

Вместе с этим в марте число выданных потребительских кредитов увеличилось в месячном выражении на 9,3% и упало в годовом на 11,8%.

Самое большое число потребительских кредитов в первом квартале было выдано в Москве (191 тысяча ссуд), Московской области (165,8 тысячи ссуд), Краснодарском крае (139,7 тысячи ссуд), Башкортостане (125,8 тысячи ссуд) и Татарстане (124,4 тысячи ссуд).

Сокращение выдачи потребительских кредитов было зафиксировано во всех российских регионах. Наиболее существенную динамику по их сокращению по сравнению с прошлым годом показали Оренбургская область (-17,1%), Приморский край (-17,1%), а также Кемеровская (-15,4%), Саратовская (-14,5%) и Тюменская (-14,4%) области.