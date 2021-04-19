«Газпром» приготовился больше зарабатывать в Европе

«Газпром» приготовился больше зарабатывать на экспорте газа в Европу в летние месяцы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ» Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

По данным «Газпрома», европейские подземные хранилища газа (ПХГ) в апреле оказались незаполненными из-за того, что холодная погода вынуждала трейдеров извлекать и продавать топливо из них. Это создало предпосылки для снижения предложения и роста спроса летом.

«Европа потеряла почти месяц сезона закачки газа в хранилища. Апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18 процентов, в Австрии — до 22 процентов», — говорится в релизе.

Также там отмечается, что у европейских газовых компаний и трейдеров осталось немного времени для пополнения запасов, что должно обернуться дополнительным спросом: «Это значит, что режим закачки газа этим летом будет еще более жестким, чем предполагали ранее».