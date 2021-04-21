Запасы нефти в США неожиданно выросли

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 апреля, выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, и достигли 493 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Фото: © РИА Новости. Максим Богодвид © РИА Новости. Максим Богодвид

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, наоборот, снижения показателя на 2,9 миллиона баррелей, до 489,54 миллиона.

Стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 635,9 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 45,4 миллиона с 46,7 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 0,1 миллиона баррелей (менее чем на 0,1%), до 235 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 142,4 миллиона. Прогнозировалось снижение на 0,96 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в обзоре минэнерго США.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,315 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в феврале составила 10,28 миллиона баррелей в сутки, в марте — 10,84 миллиона баррелей в сутки.