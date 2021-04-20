Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Тинькофф" отверг возможность выхода в офлайн

Прайм
2 часа назад
"Тинькофф банк" не намерен заниматься офлайн-бизнесом, физическое взаимодействие с клиентом рассматривается только для доставки продуктов, заявил глава группы Оливер Хьюз.
"Тинькофф" отверг возможность выхода в офлайн
Фото: ReutersReuters
"Тинькофф" никогда не пойдет в офлайн, это нам не нужно. Мы считаем, что все, абсолютно все офлайн-продукты и услуги можно предоставлять в онлайне. Понятно, есть взаимодействие в физическом мире для доставки, логистика, все понятно, но и ими можно управлять через цифровые методы и это некоторый "Святой Грааль", некий процесс, мы будем постоянно идти к этому", — сказал он на Дискуссионном клубе ВШЭ и "Сбера".
Также Хьюз отметил повышенную актуальность онлайн-продуктов в финансовой среде.
"Когда мы говорим про финансовые продукты, что, естественно, является нашим ядром, мы абсолютно убеждены, что можно обойтись без физических точек, что собственно мы и делаем", — пояснил он.
"Тинькофф банк" входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. По данным РИА Рейтинг, на 1 марта он занимал 17-е место в российской банковской системе по величине активов.
Компании,Оливер Хьюз,Олег Тиньков,Тинькофф банк,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители