"Тинькофф" отверг возможность выхода в офлайн

"Тинькофф" никогда не пойдет в офлайн, это нам не нужно. Мы считаем, что все, абсолютно все офлайн-продукты и услуги можно предоставлять в онлайне. Понятно, есть взаимодействие в физическом мире для доставки, логистика, все понятно, но и ими можно управлять через цифровые методы и это некоторый "Святой Грааль", некий процесс, мы будем постоянно идти к этому", — сказал он на Дискуссионном клубе ВШЭ и "Сбера".
"Когда мы говорим про финансовые продукты, что, естественно, является нашим ядром, мы абсолютно убеждены, что можно обойтись без физических точек, что собственно мы и делаем", — пояснил он.