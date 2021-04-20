У вдовы погибшего миллиардера Босова отбили наследство

Суд в Подмосковье обязал нотариуса Екатерину Панову распределить поровну наследство миллиардера Дмитрия Босова между детьми, родителями и вдовой бизнесмена. Они разделят 86,57% группы «Аллтек», которая контролирует «Сибантрацит» , мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургического угля.

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Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к родственникам предпринимателя. Информацию подтвердил один из сыновей Босова Кирилл. Таким образом, родителям и детям предпринимателя удалось отбить свою часть наследства у его вдовы — Катерины Босов.

Битва за наследство

Миллиардер Дмитрий Босов в 2020 году впервые вошёл в список Forbes как долларовый миллиардер. Он занял 86 место в рейтинге, журнал оценил его личное состояние в $1,1 млрд. Предприниматель погиб в ночь на 6 мая 2020. Рядом с его телом нашли пистолет. Следствие называло две основные версии его смерти – самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

В августе 2020 года вдова бизнесмена Катерина Босов возглавила совет директоров «Сибантрацита» и оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек», которая составила чуть больше 43%. Но в октябре мать и четверо сыновей миллиардера от первых двух браков оспорили это в Одинцовском суде. Вскоре суд удовлетворил их иск, а в феврале 2021 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босов на это решение.

В конце января 2021-го стало известно, что вдова Босова вышла из совета директоров «Сибантрацита». В марте в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась запись о том, что она больше не владеет долей в «Аллтеке». Таким образом, 86,57% группы вернулись к Дмитрию Босову.

После этого истцы потребовали, чтобы доли «Аллтека» распределили поровну между всеми восемью наследниками бизнесмена — родителями, четырьмя сыновьями, вдовой и их общей с Босовым несовершеннолетней дочерью. Однако нотариус Екатерина Панова отказалась удовлетворить требование. Тогда родители и сыновья Босова подали в суд уже на неё. В конечном итоге Панову обязали распределить активы между наследниками.

Попытка продать «Сибантрацит»

В начале февраля 2021 года после победы в апелляционном суде наследники покойного миллиардера договорились продать «Сибантрацит» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна , который контролирует Эльгинский угольный проект. Как сообщал РБК, «Аллтек» оценил свой актив в $1 млрд с учётом долгов. Аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд рублей ($1,08 млрд) при выручке 125,5 млрд рублей в 2019 году.