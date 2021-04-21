Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

MasterCard изменит правила взимания межбанковской комиссии

Лера Букина
2 часа назад
С 1 мая MasterCard комплексно изменит правила взимания межбанковской комиссии при оплатах кредитной картой по программе рассрочки в некоторых отраслях крупного ритейла. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ платежной системы.
MasterCard изменит правила взимания межбанковской комиссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как отмечается, благодаря планируемым нововведениям банки-эквайеры, участвующие в программе, смогут предлагать особые условия для крупных торговых компаний. Кроме того, банки-эмитенты смогут получить софинансирование от участвующих в программе торгово-сервисных предприятий (ТСП) по каждой трансакции.
В случае предоставления рассрочки по карте более чем на два месяца межбанковская комиссия повысится на 1,1%, говорится в документах компании. Как отмечается, показатель будет расти наряду с увеличением срока финансирования.
Вместе с этим для трансакций без использования кредитного лимита ставка интерчейнджа будет меньше на 0,05–1 п.п. в зависимости от категории ТСП.
Компания внедрила платформу по предоставлению рассрочки еще в 2019 году. Ее начали использовать как инструмент для предоставления конечному покупателю упрощенного разделения платежей на части по месяцам, указал гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
По его словам, благодаря внедрению новой программы рассрочка станет более выгодной для конечных покупателей. Это может быть сделано с помощью введения повышенного кешбэка или дополнительных программ лояльности, рассказал Спиридонов.
Изменения тарифов на интерчейндж влияет прежде всего на бонусные и кешбэк-программы банков, подчеркнул финансовый директор группы компаний «Т1» Роман Ромашевский. Что касается розничных цен, то на них оказывается минимальное воздействие, отметил он.
В ЦБ РФ заявили, что при внедерении ограничений эквайринговых ставок банки сворачивают свои программы, однако это не приводит к снижению цен на товары для граждан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что держатели Mastercard смогут оплачивать товары брелоками.
Компании,Дмитрий Спиридонов,Центральный банк России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители