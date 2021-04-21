MasterCard изменит правила взимания межбанковской комиссии

С 1 мая MasterCard комплексно изменит правила взимания межбанковской комиссии при оплатах кредитной картой по программе рассрочки в некоторых отраслях крупного ритейла. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на соответствующий документ платежной системы.
Как отмечается, благодаря планируемым нововведениям банки-эквайеры, участвующие в программе, смогут предлагать особые условия для крупных торговых компаний. Кроме того, банки-эмитенты смогут получить софинансирование от участвующих в программе торгово-сервисных предприятий (ТСП) по каждой трансакции.
В случае предоставления рассрочки по карте более чем на два месяца межбанковская комиссия повысится на 1,1%, говорится в документах компании. Как отмечается, показатель будет расти наряду с увеличением срока финансирования.
Вместе с этим для трансакций без использования кредитного лимита ставка интерчейнджа будет меньше на 0,05–1 п.п. в зависимости от категории ТСП.
Компания внедрила платформу по предоставлению рассрочки еще в 2019 году. Ее начали использовать как инструмент для предоставления конечному покупателю упрощенного разделения платежей на части по месяцам, указал гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов
.
По его словам, благодаря внедрению новой программы рассрочка станет более выгодной для конечных покупателей. Это может быть сделано с помощью введения повышенного кешбэка или дополнительных программ лояльности, рассказал Спиридонов.
Изменения тарифов на интерчейндж влияет прежде всего на бонусные и кешбэк-программы банков, подчеркнул финансовый директор группы компаний «Т1» Роман Ромашевский. Что касается розничных цен, то на них оказывается минимальное воздействие, отметил он.
В ЦБ РФ
заявили, что при внедерении ограничений эквайринговых ставок банки сворачивают свои программы, однако это не приводит к снижению цен на товары для граждан.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что держатели Mastercard смогут оплачивать товары брелоками.