MasterCard изменит правила взимания межбанковской комиссии

С 1 мая MasterCard комплексно изменит правила взимания межбанковской комиссии при оплатах кредитной картой по программе рассрочки в некоторых отраслях крупного ритейла. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ платежной системы.

Как отмечается, благодаря планируемым нововведениям банки-эквайеры, участвующие в программе, смогут предлагать особые условия для крупных торговых компаний. Кроме того, банки-эмитенты смогут получить софинансирование от участвующих в программе торгово-сервисных предприятий (ТСП) по каждой трансакции.

В случае предоставления рассрочки по карте более чем на два месяца межбанковская комиссия повысится на 1,1%, говорится в документах компании. Как отмечается, показатель будет расти наряду с увеличением срока финансирования.

Вместе с этим для трансакций без использования кредитного лимита ставка интерчейнджа будет меньше на 0,05–1 п.п. в зависимости от категории ТСП.

Компания внедрила платформу по предоставлению рассрочки еще в 2019 году. Ее начали использовать как инструмент для предоставления конечному покупателю упрощенного разделения платежей на части по месяцам, указал гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов

По его словам, благодаря внедрению новой программы рассрочка станет более выгодной для конечных покупателей. Это может быть сделано с помощью введения повышенного кешбэка или дополнительных программ лояльности, рассказал Спиридонов.

Изменения тарифов на интерчейндж влияет прежде всего на бонусные и кешбэк-программы банков, подчеркнул финансовый директор группы компаний «Т1» Роман Ромашевский. Что касается розничных цен, то на них оказывается минимальное воздействие, отметил он.

ЦБ РФ заявили, что при внедерении ограничений эквайринговых ставок банки сворачивают свои программы, однако это не приводит к снижению цен на товары для граждан.