BlaBlaCar оценили в $2 млрд

Французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar привлёк $115 млн инвестиций после очередного раунда и довёл свою оценку до $2 млрд. Средства намерены потратить в том числе на развитие автобусного направления в России, сообщили «Секрету» в компании.

Фото: Reuters Reuters

В новый раунд финансирования вошёл действующий инвестор VNV Global, инвестиционная компания основателей Avito — Otiva J / F AB, а также фонд роста FMZ Ventures бывшего руководителя по инвестициям в Alibaba Group Майкла Цайссера.

Часть средств направят на развитие автобусного направления в России, в том числе на расширение сети партнёров и техническое совершенствование платформы. Сооснователь и генеральный директор сервиса Николас Брюссон отметил в беседе с «Коммерсантом», что сейчас сервис охватывает около 60% участников рынка междугородных автобусных перевозок в РФ. Агрегатор работает на базе российского сервиса Busfor, который компания приобрела в 2019 году.

Сервис намерен и дальше распространять платный доступ к бронированию поездок на большем количестве маршрутов, отметили в компании. Механизм заработал в России в декабре 2020 года, пока он доступен на длинных маршрутах. Пользователю предполагается оплатить доступ к поиску попутчиков на 24 часа. Если поездка не обнаружится или водитель её отменит, деньги вернутся клиенту.

В ближайшие полтора года BlaBlaCar также планирует вдвое увеличить автобусную сеть маршрутов в Европе и добавить возможность покупки билетов на поезда. В России такого нововведения пока ждать не стоит.