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ВТБ запустил переводы по телефону через СБП в банкоматах

Лера Букина
41 минуту назад
ВТБ стал первым российским банком, который запустил денежные переводы через Систему быстрых платежей в своих банкоматах. Об этом РБК сообщил руководитель департамента розничного бизнеса и старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.
ВТБ запустил переводы по телефону через СБП в банкоматах
Фото: ТАССТАСС
Такая возможность появится во всей сети банкоматов ВТБ. Сейчас их насчитывается 15,5 тысяч, сообщил он. Ожидается, что сервис станет альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам при отсутствии возможности воспользоваться смартфоном, заявил Кудрявцев.
Как отмечается, для совершения перевода в банкомате, клиенту нужно будет использовать карту для идентификации, ввести мобильный номер получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП.
Доля переводов через СБП в мобильном приложении оценивается почти в 40% в общем числе переводов в банке, рассказали в пресс-службе ВТБ. Тарифы и лимиты на операции аналогичны переводам через СБП в мобильном банке, заявил представитель ВТБ.
Данная услуга также появится в банкоматах МКБ, «Дом.РФ» и Россельхозбанка, рассказали их представители изданию.
Между тем Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «Ак Барс» и СКБ Банк не собираются внедрять переводы с помощью СБП в устройствах самообслуживания.
Услуга будет удобна для тех клиентов, которые не пользуются мобильным приложением для перевода денежных средств, заявил директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. Переводы с использованием мобильного приложения будут все же более востребованными, считает он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что СБП позволит переводить деньги в Белоруссию.
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