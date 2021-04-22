ВТБ запустил переводы по телефону через СБП в банкоматах

ВТБ стал первым российским банком, который запустил денежные переводы через Систему быстрых платежей в своих банкоматах. Об этом РБК сообщил руководитель департамента розничного бизнеса и старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.

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Такая возможность появится во всей сети банкоматов ВТБ. Сейчас их насчитывается 15,5 тысяч, сообщил он. Ожидается, что сервис станет альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам при отсутствии возможности воспользоваться смартфоном, заявил Кудрявцев.

Как отмечается, для совершения перевода в банкомате, клиенту нужно будет использовать карту для идентификации, ввести мобильный номер получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП.

Доля переводов через СБП в мобильном приложении оценивается почти в 40% в общем числе переводов в банке, рассказали в пресс-службе ВТБ. Тарифы и лимиты на операции аналогичны переводам через СБП в мобильном банке, заявил представитель ВТБ.

Данная услуга также появится в банкоматах МКБ, «Дом.РФ» и Россельхозбанка , рассказали их представители изданию.

Между тем Промсвязьбанк Райффайзенбанк , «Ак Барс» и СКБ Банк не собираются внедрять переводы с помощью СБП в устройствах самообслуживания.

Услуга будет удобна для тех клиентов, которые не пользуются мобильным приложением для перевода денежных средств, заявил директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. Переводы с использованием мобильного приложения будут все же более востребованными, считает он.