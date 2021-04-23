Банки передали коллекторам рекордный объем долгов

Кризис и пандемия в 2020 году поддержали бизнес коллекторов, которые работают с банками по агентской схеме. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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Отмечается, что взыскателям удалось получить проблемные долги физических лиц на 582 млрд рублей, что является рекордной суммой как минимум с 2013 года.

В сравнении с 2019 годом, который значится докризисным, число новых кейсов в работе коллекторов выросло на 4,9%, до 8,4 млн единиц.

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году вырос на 6,8%.

Отмечается, что во время пандемии часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.

В зоне риска оказались по большей части граждане, которые еще до пандемии столкнулись с финансовыми трудностями, считает гендиректор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа.

Те коллекторы, которые работают по договорам с банками, не могут без согласования с заказчиком решать, можно ли предоставить клиенту отсрочку платежа, указал управляющий директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Павел Михмель . Во время пандемии кредиторы порой не имели возможности оперативно принимать решения по стратегиям взыскания.

В 2021 году президент НАПКА Эльман Мехтиев прогнозирует существенное увеличение агентского портфеля, однако не столь взрывное.

В НАПКА ожидают, что в 2021 году в работу коллекторам по договору с банками будет направлено до 700 млрд рублей долгов.

На динамику передач будет влиять кредитная активность, считает гендиректор агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. По его словам, в настоящее время банки и МФО активно увеличивают кредитный портфель, что может отразиться в дальнейшем на объемах, которые передаются. Но он считает, что это вряд ли произойдет в 2021 году.