Банки передали коллекторам рекордный объем долгов

Кризис и пандемия в 2020 году поддержали бизнес коллекторов, которые работают с банками по агентской схеме. Об этом пишет
РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Отмечается, что взыскателям удалось получить проблемные долги физических лиц на 582 млрд рублей, что является рекордной суммой как минимум с 2013 года.
В сравнении с 2019 годом, который значится докризисным, число новых кейсов в работе коллекторов выросло на 4,9%, до 8,4 млн единиц.
Объем рынка агентского взыскания в 2020 году вырос на 6,8%.
Отмечается, что во время пандемии часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.
В зоне риска оказались по большей части граждане, которые еще до пандемии столкнулись с финансовыми трудностями, считает гендиректор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа.
Те коллекторы, которые работают по договорам с банками, не могут без согласования с заказчиком решать, можно ли предоставить клиенту отсрочку платежа, указал управляющий директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Павел Михмель
. Во время пандемии кредиторы порой не имели возможности оперативно принимать решения по стратегиям взыскания.
В 2021 году президент НАПКА Эльман Мехтиев
прогнозирует существенное увеличение агентского портфеля, однако не столь взрывное.
В НАПКА ожидают, что в 2021 году в работу коллекторам по договору с банками будет направлено до 700 млрд рублей долгов.
На динамику передач будет влиять кредитная активность, считает гендиректор агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. По его словам, в настоящее время банки и МФО активно увеличивают кредитный портфель, что может отразиться в дальнейшем на объемах, которые передаются. Но он считает, что это вряд ли произойдет в 2021 году.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в декабре средний платеж по программам урегулирования задолженности стал рекордным с начала года — 3,8 тысяч рублей.