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Легендарный магазин из 90-х вновь откроется в центре Москвы

Lenta.ru
1 час назад
Флагманский универмаг одежного ретейлера «Стокманн», который считается легендарным магазином из 1990-х годов, в сентябре 2021 года вновь откроется в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Любимый магазин россиян из 90-х вернется в центр Москвы
Фото: ТАССТАСС
Магазин будет располагаться в торгово-деловом центре «Смоленский пассаж-2», который «Корпорация А.Н.Д.» сдаст в эксплуатацию осенью 2021 года. Представители девелопера и магазина подписали соглашение о долгосрочной аренде — «Стокманн» займет три этажа общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров. После открытия кроме традиционных для ретейлера марок, в универмаге также появятся новые бренды.
Универмаг находился в том же месте до 2008 года. Тогда он принадлежал финской компании Stockmann Group. В 2015 году руководство решило продать свои магазины в России компании Reviva Holdings Ltd и разрешило оставить прежнее название до 2023 года. На данный момент в России располагаются 11 универмагов «Стокманн», включая объекты в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Ранее в апреле торговая сеть «Магнит» сообщила о создании нового формата магазинов. Он подразумевает хозяйственный магазин у дома под названием «Магнит Мастер». Первая точка открылась в Краснодаре. Там стали продавать товары для ремонта, посуду, бытовую химию, косметику и сезонные товары. Ретейлер проанализирует работу формата и позже примет решение о расширении.
Компании,"Магнит",
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