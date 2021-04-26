Любимый магазин россиян из 90-х вернется в центр Москвы

Магазин будет располагаться в торгово-деловом центре «Смоленский пассаж-2», который «Корпорация А.Н.Д.» сдаст в эксплуатацию осенью 2021 года. Представители девелопера и магазина подписали соглашение о долгосрочной аренде — «Стокманн» займет три этажа общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров. После открытия кроме традиционных для ретейлера марок, в универмаге также появятся новые бренды.

Универмаг находился в том же месте до 2008 года. Тогда он принадлежал финской компании Stockmann Group. В 2015 году руководство решило продать свои магазины в России компании Reviva Holdings Ltd и разрешило оставить прежнее название до 2023 года. На данный момент в России располагаются 11 универмагов «Стокманн», включая объекты в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.