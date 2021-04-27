Бизнес заявил о потребности в качественных нефинансовых сервисах

"Открытый диалог с предпринимателями показал, что они видят роль корпорации шире, чем обеспечение проектов финансовыми ресурсами. Для бизнеса также важно наличие качественных нефинансовых сервисов", — сказал журналистам Исаевич.
"В ответ на запрос бизнеса Корпорация МСП разрабатывает качественно новые форматы нефинансовой поддержки, в частности, образовательные и акселерационные программы, наставничество, помощь в выходе на новые рынки и другие. С начала 2021 года корпорация уже запустила акселерационную программу для технологичных представителей малого и среднего предпринимательства", — добавил он.