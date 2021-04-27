Бизнес заявил о потребности в качественных нефинансовых сервисах

Что касается финансовой поддержки, Исаевич рассказал, что в первом квартале 2021 года ее объем в рамках национальной гарантийной системы увеличился на 38% по сравнению с показателем годом ранее и составил 123,5 миллиарда рублей. Объем выданных гарантий и поручительств по сравнению с 2020 годом вырос с 30,1 миллиарда рублей до 44 миллиардов.